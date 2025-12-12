Олимпийский чемпион заявил, что подвергся сексуальному домогательству

Олимпийский чемпион и трехкратный чемпион мира по горнолыжному спорту швейцарец Марко Одерматт рассказал, что подвергся сексуальному домогательству со стороны поклонницы в одном из американских баров.

Инцидент произошел в Сан‑Вэлли (штат Айдахо).

— Женщина шлепнула меня по заднице. Ей показалось это смешным, мне — нет. В наше время это совершенно неприемлемо. Представьте, какой бы скандал разразился, если бы все было наоборот. Сегодня люди знают о нас так много, что думают, будто мы их друзья. Мы сами отчасти виноваты в этом: показываем свою личную жизнь, многим делимся в социальных сетях, — сказал Одерматт официальному журналу Федерации лыжного спорта Швейцарии.

28‑летний спортсмен добавил, что девушка оправдала поступок спором на пять тысяч долларов.