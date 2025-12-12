Французский лыжник выступил против позиции IBU в вопросе допуска россиян

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров подтвердил поддержку шестикратного олимпийского чемпиона Мартена Фуркада рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) о возможности участия россиян в соревнованиях, сообщает «Матч ТВ».

«Что касается Фуркада, то он подтвердил позицию МОК, что российские спортсмены могут быть допущены в нейтральном статусе или с флагом и гимном, чтобы пройти те или иные отборы. За что ему большое спасибо», — заявил Майгуров.

Мартен Фуркад выступил с инициативой быть посредником в переговорах с Международным союзом биатлонистов (IBU). После президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров сообщил о проведении видеоконференции с Фуркадом как представителем Международного олимпийского комитета (МОК).

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе.