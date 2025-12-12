Выяснилось, будет ли лыжница Степанова подавать заявку на нейтральный статус

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам в эстафете Вероника Степанова не будет подавать заявку на нейтральный статус в нынешних условиях. Об этом Степанова написала в своем Telegram-канале.

Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию на решение о недопуске россиян до турниров под эгидой Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS), им разрешили выступать на соревнованиях в нейтральном статусе. В требованиях говорится, что россияне должны соответствовать критериям нейтральности, включая отсутствие добровольных связей с российскими или белорусскими военными или любыми другими службами национальной безопасности и отсутствие поддержки специальной военной операции на Украине.

"Я гражданка России и российская спортсменка, мне нечего скрывать и нечего стыдиться, свой выбор я давно сделала, свои взгляды давно выразила - и не меняю, - написала спортсменка. - Тех, кто подал на нейтральный статус - а среди них немало моих друзей в лыжах и других видах спорта - не осуждаю. И не обсуждаю их человеческие качества и мотивы. Некоторые уже выступили на международных соревнованиях".

"Те, у кого есть глаза на лице и мозги в голове, увидят: у нас в лыжной сборной, в спорте, вообще в стране есть свобода мнений и право иметь разные взгляды - да, в рамках законов. Чего и коллегам из Европы от души желаю. А я вернусь на международную арену именно "с государственным флагом, гимном, гербом или любым другим символом Российской Федерации". Это будет и будет скоро", - заключила Степанова.

Степановой 24 года. Она завоевала золотую медаль в эстафете на Олимпийских играх в Пекине в 2022 году, став самой молодой российской олимпийской чемпионкой в истории лыжных гонок.