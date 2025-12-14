Майгуров назвал сроки судебного разбирательства с IBU

Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров в эфире «Матч ТВ» рассказал о том, как идет судебное разбирательство с Международным союзом биатлонистов (IBU).

Российские биатлонисты отстранены от международных стартов с 2022 года из‑за конфликта на Украине. В среду стало известно, что СБР подал иск в Спортивный арбитражный суд (CAS), чтобы оспорить недопуск спортсменов из России до соревнований под эгидой IBU.

— Когда суд с IBU?

— Ждем, всё подали. Ждем ответа от них, согласятся ли они на ускоренную процедуру.

— Когда ждать?

— В течение двух недель, — сказал Майгуров в эфире «Матч ТВ».