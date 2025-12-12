Клебо и Вальнес стали лучшими в прологе командного спринта коньком на этапе КМ в Давосе

В Давосе (Швейцария) завершилась квалификация командного мужского спринта свободным стилем в рамках третьего этапа Кубка мира – 2025/2026 по лыжным гонкам. Её победителем стала первая команда Норвегии, в состав которой входят титулованные спринтеры Йоханнес Клебо и Эрик Вальнес.

Лыжные гонки. Кубок мира – 2025/2025, третий этап, Давос. Командный спринт, квалификация, свободный стиль. Мужчины:

1. Норвегия-1 (Эрик Вальнес, Йоханнес Клебо) — 4.41,05.

2. Норвегия-2 (Харальд Эстберг Амундсен, Оскар Опстад Вике) +1,24.

3. Италия-1 (Элиа Барп, Федерико Пеллегрино) +2,44.

Этап Кубка мира в Давосе продлится до 14 декабря. В соревнованиях в нейтральном статусе должны принять участие Савелий Коростелёв и Дарья Непряева.