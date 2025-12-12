Отобравшийся на Олимпиаду ски-альпинист получил нейтральный статус

Отобравшийся на Олимпиаду ски‑альпинист Филиппов получил нейтральный статус

Российский ски‑альпинист Никита Филиппов сообщил, что получил нейтральный статус, позволяющий выступать на соревнованиях под эгидой Международной федерации ски‑альпинизма (ISMF).

Филиппову 23 года, ранее спортсмен ранее квалифицировался на Олимпийские игры 2026 года. Ски‑альпинизм в Италии будет впервые представлен на Олимпиаде. В программу войдут личные спринтерские гонки у мужчин и женщин, а также смешанная эстафета.

— Наконец‑то мне дали нейтральный статус. Официальный допуск к Кубку мира этого сезона. Официально квалификационный период закончился после первого этапа Кубка мира в США пару дней назад. Меня никто не смог подвинуть и отобрать мою квоту на Олимпийские игры. Осталось только, чтобы меня проверил Международный олимпийский комитет (МОК) и выслал официальное приглашение на ОИ‑2026. Жду, — написал Филиппов.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года в Милане и Кортина‑д’Ампеццо.

