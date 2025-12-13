Вероника Степанова выиграла спринт на этапе Кубка России в Чусовом

Олимпийская чемпионка 2022 года лыжница Вероника Степанова одержала победу в спринте свободным стилем на этапе Кубка России — 2025/2026, который проходит в Чусовом. В финале она преодолела дистанцию за 3.28,87. Второе место заняла Алёна Баранова с отставанием 1,83 секунды. Тройку лучших замкнула Юлия Ступак (+1,94).

Лыжные гонки. Кубок России — 2025/2026, Чусовой. Спринт, женщины. Результаты:

Вероника Степанова (Республика Татарстан) — 3.28,87.

Алёна Баранова (Ленинградская область) — отставание 1,83.

Юлия Ступак (Республика Коми) +1,94.

Евгения Крупицкая (Санкт-Петербург) +1,95.

Арина Кусургашева (Республика Алтай) +2,34.

Елизавета Шалабода (Москва) +2,73.