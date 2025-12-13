Наталия Шевченко выиграла спринт на этапе Кубка России по биатлону

Наталия Шевченко стала победительницей спринтерской гонки на втором этапе Кубка России по биатлону. Соревнования проходят в Тюмени.

Спортсменка преодолела дистанцию 7,5 км за 19 минут 33,2 секунды, не допустив ни одного промаха на двух огневых рубежах. Второй с отставанием 9,5 секунд стала Ирина Казакевич (0 промахов). Третье место заняла Юлия Коваленко (+25,5; 0). Позднее в субботу пройдет спринтерская гонка у мужчин.

Этап в Тюмени завершится 14 декабря.