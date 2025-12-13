Женская сборная Швеции выиграла эстафету на этапе Кубка мира в Хохфильцене

Женская сборная Швеции стала победителем эстафеты 4х6 км на втором этапе Кубка мира — 2025/2026 в Хохфильцене (Австрия). Они показали результат 1:06.52,4. В состав команды вошли: Элла Хальварссон, Анна Магнуссон, Эльвира Эберг, Ханна Эберг .

Вторую строчку заняли представительницы Норвегии, отстав от лидеров на 40,3. Тройку сильнейших замкнули немецкие биатлонистки (+51,3).

Биатлон. Кубок мира — 2025/2026. Второй этап. Хохфильцен (Австрия). Эстафета. Женщины:

Швеция (Элла Хальварссон, Анна Магнуссон, Эльвира Эберг, Ханна Эберг) — 1:06.52,4 (0+7 дополнительных патронов).

Норвегия (Марте Югансен, Ингрид Ландмарк Тандреволд, Каролин Оффигстад Кноттен, Марен Ельмесет Киркеэйде) +40,3 (0+9).

Германия (Анна Вайдель, Юлия Таннхаймер, Янина Хеттих, Ванесса Фойгт) +51,3 (0+8).

Финляндия +1.01,8 (0+9).

Словакия +1.18,4 (0+9).

Франция +1.31,7 (1+10).