«Буду злой ещё несколько дней». Йоханнес Клебо — о неудачном выступлении в Давосе

Пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо оценил своё выступление в гонке с раздельного старта на этапе Кубка мира в Давосе (Швейцария), в которой занял четвёртое место.

— Сегодня три человека были лучше, так что мне досталось четвёртое место. Ухожу на рождественский перерыв с огромной улыбкой.

— Как прошли последние 24 часа?

— Я ел и отлично проводил время. Я был раздражён, да. Я был зол и, вероятно, буду злой ещё несколько дней, — сказал Клебо после финиша в эфире Viaplay.

Днём ранее в Давосе Йоханнес Клебо показал худший результат в спринте за последние 10 лет. Клебо не выбывал из четвертьфинала с 3 февраля 2016 года, когда он дебютировал на КМ, заняв 15-е место в Драммене.