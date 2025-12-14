В Давосе Клебо показал худшее выступление в спринте за 10 лет

Пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо показал на этапе Кубка мира в Давосе худшее выступление в спринте за 10 лет. Спортсмен не смог отобраться в полуфинал спринтерской гонки, показав в первом забеге четвертьфинальной стадии лишь четвёртое время.

© Чемпионат.com

Клебо не выбывал из четвертьфинала с 3 февраля 2016 года, когда он дебютировал на КМ, заняв 15-е место в Драммене. Это было 3601 день назад.

Российские лыжники Дарья Непряева и Савелий Коростелёв, выступающие на Кубке мира в нейтральном статусе, не смогли пройти квалификационный этап спринта. Непряева финишировала 39-й, Коростелёв — 52-м. Показанный результат не помешал россиянам подтвердить квоту для участия в Олимпийских играх.