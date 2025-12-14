«Они улыбались, страха нет». Сорин — о самочувствии Коростелёва и Непряевой в Давосе

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин рассказал, как себя ощущают его подопечные, российские лыжники Дарья Непряева и Савелий Коростелёв, на текущий момент находящиеся в швейцарском Давосе, где принимают участие в этапе Кубка мира.

Непряева и Коростелёв, принимающие в Кубке мира участие в нейтральном статусе, не смогли пройти квалификационный этап спринта. Непряева финишировала 39-й, Коростелёв — 52-м. Показанный результат не помешал россиянам подтвердить квоту для участия в Олимпийских играх.

В воскресенье оба спортсмена выступят в гонке с раздельным стартом свободным стилем.