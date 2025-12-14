Коростелев занял 25‑е место в гонке на этапе Кубка мира в Давосе

Российский лыжник Савелий Коростелев занял 25‑е место в 10‑километровой гонке с раздельным стартом свободным стилем на третьем этапе Кубка мира в Давосе. 22‑летний россиянин проиграл победителю — норвежцу Эйнару Хедегарту — 1 минуту 20,3 секунды.

© Матч ТВ

Лидер показал результат 22 минуты 40,7 секунды. Второе место в гонке занял норвежец Харальд Амундсен, который проиграл лидеру 11,7 секунды. Третий результат продемонстрировал еще один норвежец Маттис Стенсхаген (+18,8).

Многократный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Клебо пришел к финишу четвертым (+24,1). Позднее в воскресенье также пройдет женская гонка с раздельным стартом с участием россиянки Дарьи Непряевой.