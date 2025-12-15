Шведский лыжник оценил дебют россиянина на Кубке мира

Шведский лыжник Густаф Берглунд оценил дебют россиянина Савелия Коростелева на Кубке мира. Об этом сообщает SVT.

Швед назвал россиянина действительно хорошим лыжником.

«Вероятно, он способен на лучшие результаты», — добавил Берглунд.

Ранее дебют Коростелева оценила его мать — призер чемпионата мира и Олимпиады Наталья Коростелева. Она отметила, что никто не ожидал от лыжника ничего сверхъестественного.

Коростелев дебютировал на Кубке мира на этапе в Давосе, который прошел с 13 по 14 декабря. Россиянин не прошел в финал спринта, занял 25-е место в гонке с раздельным стартом свободным стилем, но получил четыре квоты для выступления на зимних Олимпийских играх-2026.