Украине вручили серебро эстафеты ЧМ-2011 после дисквалификации Евгения Устюгова

Украинская сборная по биатлону получила серебряные медали мужской эстафеты чемпионата мира — 2011 в Ханты-Мансийске (Россия). Это стало возможным после дисквалификации россиянина Евгения Устюгова, чьи данные в биологическом паспорте не соответствовали нормам.

© Чемпионат.com

Как сообщает пресс-служба IBU, награда была передана во время соревнований в Хохфильцене (Австрия). После перераспределения серебряными призёрами ЧМ стали Александр Биланенко, Андрей Дериземля, Сергей Семёнов и Сергей Седнев, которые тогда бежали за Украину.

Также «Малый хрустальный глобус» за победу в зачёте гонок с общего старта в сезоне-2009/2010 после изменения результатов получил австриец Кристоф Зуман.