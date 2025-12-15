Лыжник Коростелев ответил журналисту в духе Аршавина

«Ждали результатов лучше? Это ваши ожидания». Коростелев дал интервью на английском языке на Кубке мира
Лыжник Коростелев на английском языке ответил на вопросы журналиста после гонки.
Российский лыжник Савелий Коростелев оценил свое выступление на Кубке мира в Давосе, где накануне занял 25-е место в коньковой «разделке» на 10 км.
Коростелев дал интервью на английском языке в эфире шведского Sportbladet.
– Возможно, 7 км были еще ничего, но 10 км – нет.
– Что случилось на последних 3 км?
– Я понял, что меня вырубило и я не мог восстанавливаться.
– На первых отсечках ты шел среди лидеров, время и правда было быстрым. Что можешь сказать о начале гонки?
– Я начал как обычно, но это первый старт на такой высоте, в дистанционной гонке. И возможно, это меня добило, ха-ха.
– От тебя ждали более высоких результатов.
– Это лишь ваши ожидания, ха-ха!
– А какие у тебя были ожидания?
– Я рассчитывал на топ-15 или топ-20, но сейчас я думаю, что могу вылететь и из топ-30 (Савелий давал интервью, когда еще не все участники финишировали – Спортс’’). Это нехорошо, но мне надо работать и становиться все лучше.
– Следующие соревнования – «Тур де Ски». Как будешь готовиться к ним?
– Я останусь в Европе, здесь и буду готовиться.
– Что ты планируешь сделать, чтобы улучшить свою подготовку по сравнению с прошлой неделей?
– Прежде всего, не полезу в горы за 4 дня до соревнований, ха-ха.
– Как думаешь, насколько ты улучшишь результат, если улучшишь свою подготовку?
– Это точно топ-10. Но нужно хорошо поработать, – ответил Коростелев.
Винисиус – Алонсо о падении в штрафной «Алавеса»: «Очевидный пенальти. Его не назначили, потому что это был я»
«Адмирал» расторг контракт с Тамбиевым по своей инициативе. Ранее тренер, возглавлявший команду с 2021 года, был отстранен от работы
«Ждали результатов лучше? Это ваши ожидания». Коростелев дал интервью на английском языке на Кубке мира
Винисиус – Алонсо о падении в штрафной «Алавеса»: «Очевидный пенальти. Его не назначили, потому что это был я»
«Адмирал» расторг контракт с Тамбиевым по своей инициативе. Ранее тренер, возглавлявший команду с 2021 года, был отстранен от работы
«Ждали результатов лучше? Это ваши ожидания». Коростелев дал интервью на английском языке на Кубке мира