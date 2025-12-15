Лыжник Коростелев ответил журналисту в духе Аршавина

Лыжник Коростелев на английском языке ответил на вопросы журналиста после гонки.

Российский лыжник Савелий Коростелев оценил свое выступление на Кубке мира в Давосе, где накануне занял 25-е место в коньковой «разделке» на 10 км.

Коростелев дал интервью на английском языке в эфире шведского Sportbladet.

– Возможно, 7 км были еще ничего, но 10 км – нет.

– Что случилось на последних 3 км?

– Я понял, что меня вырубило и я не мог восстанавливаться.

– На первых отсечках ты шел среди лидеров, время и правда было быстрым. Что можешь сказать о начале гонки?

– Я начал как обычно, но это первый старт на такой высоте, в дистанционной гонке. И возможно, это меня добило, ха-ха.

– От тебя ждали более высоких результатов.

– Это лишь ваши ожидания, ха-ха!

– А какие у тебя были ожидания?

– Я рассчитывал на топ-15 или топ-20, но сейчас я думаю, что могу вылететь и из топ-30 (Савелий давал интервью, когда еще не все участники финишировали – Спортс’’). Это нехорошо, но мне надо работать и становиться все лучше.

– Следующие соревнования – «Тур де Ски». Как будешь готовиться к ним?

– Я останусь в Европе, здесь и буду готовиться.

– Что ты планируешь сделать, чтобы улучшить свою подготовку по сравнению с прошлой неделей?

– Прежде всего, не полезу в горы за 4 дня до соревнований, ха-ха.

– Как думаешь, насколько ты улучшишь результат, если улучшишь свою подготовку?

– Это точно топ-10. Но нужно хорошо поработать, – ответил Коростелев.