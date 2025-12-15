Получивший нейтральный статус двоеборец занимается шенгенской визой

Российский двоеборец Артем Галунин, получивший на минувшей неделе разрешение от Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) выступать в нейтральном статусе, в настоящее время занимается оформлением шенгенской визы для поездки на европейские этапы Кубка мира. Об этом ТАСС сообщил главный тренер сборной России Александр Святов.

"Участие Галунина в этапах Кубка мира зависит от того, как скоро он получит шенгенскую визу для въезда в Европу, - рассказал Святов. - В настоящее время идет процесс оформления. Как только он получит визу, то сразу отправится на соревнования".

Отбор на Олимпиаду-2026 у двоеборцев будет проходить до 18 января. Ближайший этап Кубка мира по лыжному двоеборью пройдет с 18 по 20 декабря в австрийском Рамзау, с 2 по 4 января соревнования сильнейших двоеборцев мира будет принимать германский Шонах, с 8 по 11 января - Отепя (Эстония), с 16 по 18 января - Оберхоф (Германия).

Галунину 26 лет, он является участником Олимпиады-2022 в Пекине. 7 декабря Галунин победил на международном турнире "Тагильская сталь", в котором принимали участие также лыжные двоеборцы из Казахстана и Белоруссии.