Лыжница Непряева поделилась впечатлениями от дебюта на Кубке мира

Российская лыжница Дарья Непряева поделилась впечатлениями от дебюта на Кубке мира — 2025/2026. На этапе в швейцарском Давосе она заняла 39-е место в спринте и 20-е в гонке с раздельного старта.

«Эмоции просто переполняют. Буквально за неделю наша жизнь поменялась на 180 градусов. Два дня дороги и сразу с чистого листа я побежала на Кубке мира. Очень много всего произошло, и я очень рада, что мы сможем поехать на Олимпиаду, что мы заработали квоты. Это прекрасно для спортсмена. Олимпиада – это наивысшая цель для спортсмена. Мы очень рады. Мы впервые соревновались в непривычных условиях. Очень тяжёлая высота. Это кардинально другая работа. Даже после первой гонки меня тошнило и кружилась голова. Нам нужно адаптироваться», — приводит слова Непряевой «Матч ТВ».