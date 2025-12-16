Стали известны имена российских биатлонистов, подавших апелляции к IBU

Чемпионка Европы Виктория Сливко и призер чемпионатов России Евгений Сидоров вместе с другими шестью биатлонистами подали апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS) к Международному союзу биатлонистов (IBU) на отстранение российских спортсменов от международных соревнований. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе CAS.

"CAS подтверждает, что в апелляции Союза биатлонистов России участвуют следующие спортсмены: Анастасия Багиян, Станислав Чохлаев, Савелий Коновалов, Владислав Лекомцев, Юлия Михеева, Елизавета Фролова, Евгений Сидоров, Виктория Сливко", - сообщили в пресс-службе суда.

Коновалов, Фролова, Сидоров и Сливко - члены сборной России по биатлону. Багиян, Лекомцев, Михеева и Чохлаев входят в паралимпийскую команду РФ по этому виду спорта.

Как сообщал ранее ТАСС, кроме восьми спортсменов заявление об арбитраже подали также СБР и Паралимпийский комитет России.

Российские и белорусские спортсмены были отстранены Международным союзом биатлонистов в марте 2022 года в связи с обострением ситуации на Украине, организация отказывается допускать их даже в нейтральном статусе. Международный сезон стартовал в конце ноября. С 6 по 22 февраля 2026 года в Италии пройдут зимние Олимпийские игры.