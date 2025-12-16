CAS пока не получал иски от белорусских биатлонистов

Спортивный арбитражный суд (CAS) пока не получал от белорусских биатлонистов иски к Международному союзу биатлонистов (IBU) на отстранение от международных соревнований. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе CAS.

"CAS пока не получал апелляции от Белорусской федерации биатлона и белорусских биатлонистов", - рассказал представитель пресс-службы суда.

Как сообщал ранее ТАСС, на прошлой неделе Союз биатлонистов России, Паралимпийский комитет России и восемь биатлонистов (Анастасия Багиян, Станислав Чохлаев, Савелий Коновалов, Владислав Лекомцев, Юлия Михеева, Елизавета Фролова, Евгений Сидоров, Виктория Сливко) подали иск в Спортивный арбитражный суд на решение IBU продлить отстранение россиян от турниров под своей эгидой.

Российские и белорусские спортсмены были отстранены Международным союзом биатлонистов в марте 2022 года в связи с обострением ситуации на Украине, организация отказывается допускать их даже в нейтральном статусе. Международный сезон стартовал в конце ноября. С 6 по 22 февраля 2026 года в Италии пройдут зимние Олимпийские игры.