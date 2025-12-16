Вяльбе отказалась отвечать на вопросы, связанные с Олимпиадой

Елена Вяльбе: «Все, что касается Олимпиады, я не комментирую»
Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что не комментирует вопросы, связанные с Олимпиадой-2026.
«Приняла бы я приглашение посетить Олимпиаду? Все, что касается Олимпиады, я не комментирую, извините. Даже на такой вопрос», – сказала Вяльбе.
Ранее российские лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева на этапе Кубка мира в Давосе выполнили олимпийский норматив для участия в спринте и дистанционных гонках.
