Российские ски-альпинисты получили лицензии для участия в зарубежных стартах

Восемь российских ски-альпинистов по состоянию на середину декабря получили от Международной федерации ски-альпинизма (ISMF) лицензии, которые дают право наряду с другими спортсменами принимать участие в турнирах под эгидой ISMF. Об этом свидетельствуют документы, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

Обладателями международных лицензий "элита" являются Александр Антонов, Андрей Федоров, отобравшийся на Олимпиаду Никита Филиппов, Ирина Рачинская, Даниил Слушкин, Ирина Умницына, Павел Якимов и Дарья Зинченко. Кроме восьми россиян, дающими право выступать на этапах Кубка мира элитными лицензиями в сезоне-2025/26 также владеют 235 иностранных спортсменов.

Ближайший этап Кубка мира по ски-альпинизму пройдет с 15 по 16 января в Куршевеле (Франция).