Лыжник Панжинский прокомментировал выступление россиян в Давосе

Серебряный призёр Олимпиады-2010 лыжник Александр Панжинский прокомментировал выступление россиян Дарьи Непряевой и Савелия Коростелёва на этапе Кубка мира в Давосе, где спортсмены заняли в личной гонке с раздельным стартом 20-е и 25-е место соответственно, а также смогли подтвердить олимпийскую квоту.

© Чемпионат.com