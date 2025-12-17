Губерниев готов возглавить объединенную лыжную федерацию

Спортивный журналист Дмитрий Губерниев заявил, что готов возглавить объединенную лыжную федерацию.

«В Федерации лыжных гонок России назрели перемены. ФЛГР будут объединять с другими лыжными по типу FIS. Посмотрим, кто возглавит объединенную лыжную федерацию. По-прежнему не исключено, что возглавлю я. Губерниев, Россия, лыжи!», — сказал Губерниев.

В прошлом году обсуждалась возможность объединения таких федераций, как Федерация лыжных гонок России, Российская федерация горнолыжного спорта, Федерация прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России, Федерация фристайла России и Федерация сноуборда России.

Объединение планировалось после Зимней Олимпиады в 2026 году в Италии.

По словам Губерниева, Елена Вяльбе не возглавит объединённую федерацию лыж.