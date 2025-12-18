Выяснилось, будет ли Большунов стартовать на этапе Кубка России в Ижевске

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал о состоянии лыжников своей группы перед этапом Кубка России в Ижевске.

© Sports.ru

Гонки пройдут 20-21 декабря.

– Вы рассказывали об эпидемии гриппа в вашей группе. Как сейчас с этим дела обстоят?

– К счастью, многие из тех, кто болел и не стартовал в Чусовом, уже в строю. Все тренируются. Готовятся к выступлению в Ижевске. Выступит больше ребят. Но стоит отметить, что кто‑то больше дней переболел. Те могут пропустить этап. Но большинство пропустивших смогут принять участие.

– В том числе вы говорили, что Червоткин был вынужден сняться с гонок в Чусовом, а Спицов улетел домой. Их ждать в Ижевске?

– Червоткин примет участие, а Денис приедет на старт в Кирово‑Чепецк, – сказал Бородавко.

– Какое состояние у Александра Большунова? Все ли у него в порядке?

– Да. Планируется, что он будет стартовать на этапе Кубка России в Ижевске. В обеих дисциплинах – и в спринте, и в индивидуальной гонке, – добавил тренер.