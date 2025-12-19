Стал известен победитель спринта на этапе Кубка Содружества

Эдуард Латыпов выиграл спринт на этапе Кубка Содружества в Чайковском

Обладатель трёх бронзовых медалей Олимпийских игр в Пекине (2022) биатлонист Эдуард Латыпов стал победителем спринта на третьем этапе Кубка Содружества — 2025/2026, который проходит в Чайковском. Дистанцию 10 км он преодолел за 25.39,9 и не допустил ни одного промаха.

© РИА Новости

Второе место занял Евгений Сидоров, отстав от лидера на 4,5. Тройку сильнейших замкнул Даниил Серохвостов (+21,5).

Биатлон. Кубок Содружества — 2025/2026. Чайковский. Спринт 10 км. Мужчины:

  1. Эдуард Латыпов — 25.39,9 (0 промахов).
  2. Евгений Сидоров — отставание 4,5 (0).
  3. Даниил Серохвостов +21,5 (1).
  4. Карим Халили +28,3 (0).
  5. Александр Поварницын +43,6 (1).
  6. Антон Смольский (Беларусь) +44,8 (1).
  7. Александр Корнев +53,0 (3).
  8. Роман Ерёмин +58,3 (2).
