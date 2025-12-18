«Понимала, что всё будет на грани». Жанмонно — о втором месте в спринте в Ле Гран-Борнан

Четырёхкратная чемпионка мира в эстафетах французская биатлонистка Лу Жанмонно поделилась впечатлениями после того, как заняла второе место в спринте на этапе Кубка мира – 2025/2026 в Ле Гран-Борнан (Франция). Француженка проиграла 3,3 секунды шведке Ханне Эберг.

«Я знала, что она [Ханна Эберг] ушла с последней стрельбы в четырёх секундах позади меня. Признаюсь, поначалу я была довольно спокойна. Но чем дальше ехала, тем сильнее я чувствовала, что мне тяжело добавлять на лыжах, было сложно завершать ускорение. Поэтому, пересекая финишную черту, я уже не была абсолютно спокойна. Я понимала, что всё будет на грани, потому что не могу сказать, что очень довольна концовкой финишного круга. Доказательство этому — я недостаточно хорошо финишировала. Но в целом очень довольна своей гонкой. Это первый раз, когда у меня действительно получилось здесь, когда мне удалось справиться с этими очень сильными эмоциями. И, как ни крути, у меня была идеальная стрельба, хорошие лыжи. Гонка получилась боевой. Думаю, есть небольшие моменты, к которым можно придраться по части лыж, однако в целом это была красивая гонка», – приводит слова Жанмонно L’Equipe.