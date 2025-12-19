Губерниев назвал Международный союз биатлонистов "вредителями"

Губерниев: «Вредители из IBU отказались от ускоренного порядка рассмотрения нашего иска в CAS»
Ведущий и комментатор Дмитрий Губерниев в эфире «Матч ТВ» сообщил, что Международный союз биатлонистов (IBU) отказался от ускоренного порядка рассмотрения иска Союза биатлонистов России (СБР) в CAS по поводу допуска на международные турниры.
11 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил, что исполком организации рекомендовал международным федерациям не ограничивать доступ спортсменов из России и Белоруссии к юношеским соревнованиям как в индивидуальных, так и в командных дисциплинах. Кроме того, российским и белорусским атлетам разрешено выступать на турнирах под национальной символикой, с флагом и гимном.
— Сергей Аверьянов (руководитель пресс‑службы СБР) сообщает, что вредители из IBU отказались от ускоренного порядка рассмотрения нашего иска в CAS. Мы направили отдельный запрос в IBU по поводу юношей и юниоров. Прислушается ли федерация к Международному олимпийскому комитету, который рекомендовал вернуть на международные соревнования юных российских и белорусских спортсменов? Иными словами, будет ли IBU против наших детей? Вот это будет интересно, — сказал Губерниев в эфире «Матч ТВ».