Губерниев назвал Международный союз биатлонистов "вредителями"

Ведущий и комментатор Дмитрий Губерниев в эфире «Матч ТВ» сообщил, что Международный союз биатлонистов (IBU) отказался от ускоренного порядка рассмотрения иска Союза биатлонистов России (СБР) в CAS по поводу допуска на международные турниры.

11 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил, что исполком организации рекомендовал международным федерациям не ограничивать доступ спортсменов из России и Белоруссии к юношеским соревнованиям как в индивидуальных, так и в командных дисциплинах. Кроме того, российским и белорусским атлетам разрешено выступать на турнирах под национальной символикой, с флагом и гимном.