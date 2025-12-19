Майгуров высказался о возможном слиянии федераций

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров заявил, что СБР не станет препятствовать возможному слиянию с федерациями других зимних видов спорта в случае, если такое решение будет инициировано Министерством спорта. Сообщает РИА Новости.

© РИА Новости

«Не знаю, будет ли объединение биатлона с другими зимними федерациями. В меньшей степени об этом задумываемся. Если будет решение о каких-то переменах, мы его примем, чтобы наш вид спорта продолжал развиваться. Бойкотировать не будем», — сказал Майгуров.

Министр спорта Михаил Дегтярев заявил, что после Олимпийских игр 2026 года поднимется вопрос объединения некоторых зимних федераций.

5 декабря президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров сообщил, что CAS в декабре 2025 года может рассмотреть вопрос о допуске российских биатлонистов к международным стартам.

Российские спортсмены были отстранены Международной федерацией лыжного спорта (FIS) от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 21 октября 2025 года по итогам голосования FIS вновь было принято решение не допускать россиян на соревнования даже в качестве нейтральных атлетов. После чего Россия подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд на это решение и выиграла дело.