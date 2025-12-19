Казакевич рассказала о трудностях в спринте на Кубке Содружества

Серебряный призер Олимпийских игр Ирина Казакевич в эфире «Матч ТВ» призналась, что ей с трудом удалось удержать первое место на последнем круге спринтерской гонки на третьем этапе Альфа‑Банк Кубка Содружества по биатлону в Чайковском (Пермский край).

Казакевич преодолела дистанцию 7,5 км за 21 минуту 40,5 секунды, не допустив ни одного промаха на двух огневых рубежах. Второй стала Инна Терещенко (0 промахов, отставание — 9,7 секунды), тройку лучших замкнула Кристина Резцова (1 промах, +10 секунд).

— Сегодня была невероятно сложная гонка, сложные погодные условия. Но больше меня радует моя стрельба; когда закрыла пятый выстрел, показалось, что это был габарит, я была невероятно счастлива. Несмотря на ноль при стрельбе, последний круг мне дался невероятно тяжело, рада, что сегодня наконец‑то смогла победить. На финише я смогла удержать преимущество, но было сложно, казалось, что лыжи просто не отрываются от снега. Спасибо нашей сервис‑бригаде Свердловской области, которая готовила лыжи. Не знаю, какие подобрать слова, чтобы описать, как классно работали лыжи, — сказал Казакевич в эфире «Матч ТВ».

В субботу на этапе Альфа‑Банк Кубка Содружества пройдут гонки преследования. Мужчины стартуют в 9:00 по московскому времени, женщины — в 11:00 (мск).

Прямую трансляцию соревнований смотрите на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Планета», а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.