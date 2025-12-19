Объявлена победительница спринта на этапе Кубка Содружества

Ирина Казакевич стала победительницей спринта на этапе Кубка Содружества в Чайковском

Призёр Олимпийских игр (2022) в эстафете биатлонистка Ирина Казакевич стала победительницей спринта на этапе Кубка Содружества, который проходит в Чайковском. Она преодолела дистанцию за 21.40,5 и не допустила ни одного промаха.

Второй стала Инна Терещенко, отстав от лидера на 9,7. Тройку сильнейших замкнула Кристина Резцова (+10,0).

Биатлон. Кубок Содружества — 2025/2026. Чайковский. Спринт. Женщины:

  1. Ирина Казакевич — 21.40,5 (0 промахов).
  2. Инна Терещенко — отставание 9,7 (0).
  3. Кристина Резцова +10,0 (1).
  4. Виктория Сливко +23,0 (0).
  5. Анастасия Шевченко +30,6 (0).
  6. Наталия Шевченко +53,7 (1).
  7. Анастасия Томшина +59.7 (0).
  8. Тамара Дербушева +1.05,9 (0).
