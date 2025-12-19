Объявлена победительница спринта на этапе Кубка Содружества

Призёр Олимпийских игр (2022) в эстафете биатлонистка Ирина Казакевич стала победительницей спринта на этапе Кубка Содружества, который проходит в Чайковском. Она преодолела дистанцию за 21.40,5 и не допустила ни одного промаха.

Второй стала Инна Терещенко, отстав от лидера на 9,7. Тройку сильнейших замкнула Кристина Резцова (+10,0).

Биатлон. Кубок Содружества — 2025/2026. Чайковский. Спринт. Женщины: