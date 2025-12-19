МОК пригласил на Олимпиаду-2026 российского ски-альпиниста Никиту Филиппова

Sports.ru

Российскому ски-альпинисту Никите Филиппову отправлено приглашение выступить на Олимпийских играх в нейтральном статусе, сообщается на сайте Международного олимпийского комитета. Теперь спортсмен должен принять приглашение.

МОК пригласил российского ски-альпиниста на Олимпиаду
© ОКР

Ранее приглашение принять участие в Олимпийских играх приняли российские фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник.

Зимняя Олимпиада-2026 пройдет в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля.

Sports.ru: главные новости
Sports.ru: главные новости