МОК пригласил российского ски-альпиниста на Олимпиаду

МОК пригласил на Олимпиаду-2026 российского ски-альпиниста Никиту Филиппова
Российскому ски-альпинисту Никите Филиппову отправлено приглашение выступить на Олимпийских играх в нейтральном статусе, сообщается на сайте Международного олимпийского комитета. Теперь спортсмен должен принять приглашение.
Ранее приглашение принять участие в Олимпийских играх приняли российские фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник.
Зимняя Олимпиада-2026 пройдет в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля.
