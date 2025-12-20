Резцова ответила, готова ли выступить в лыжных гонках

Кристина Резцова: «Может, когда‑нибудь я бы и попробовала выступать в лыжных гонках, но пока я люблю биатлон»
Биатлонистка Кристина Резцова в эфире «Матч ТВ» ответила на вопрос, готова ли она попробовать свои силы в лыжных гонках, как ее мать Анфиса Резцова.
16 декабря трехкратной олимпийской чемпионке в лыжах и биатлоне Анфисе Резцовой исполнился бы 61 год, прославленной спортсменки не стало 19 октября 2023 года.
— Может быть, когда‑нибудь я и попробовала бы [свои силы в лыжных гонках]. Но пока я люблю биатлон, — сказала Резцова в эфире программы «Лыжная страна» на «Матч ТВ».
На Олимпийских играх‑2022 в Пекине Кристина Резцова завоевала серебро и бронзу. В данный момент российские биатлонисты не допускаются на международные соревнования из‑за ситуации на Украине. При этом Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) начала процесс выдачи нейтральных статусов россиянам.
