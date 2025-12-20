Норвежец Йохан-Олав Ботн выиграл гонку преследования на этапе КМ в Анси

Норвежский биатлонист лидер общего зачёта Кубка мира — 2025/2026 Йохан-Олав Ботн одержал победу в гонке преследования на 12,5 км в рамках третьего этапа в Анси (Франция). Он отыграл три позиции и не допустил ни одной ошибки в стрельбе.

Серебро завоевал француз Эмильен Жаклен, отставший на 17,6 секунды. На счету хозяина трассы три промаха. Тройку сильнейших замкнул норвежец Йоханнес Дале-Шевдал (+17,9).

Биатлон. Кубок мира — 2025/2026. 3-й этап, Ле Гран-Борнан (Франция). Гонка преследования 12,5 км, мужчины:

1. Йохан-Олав Ботн (Норвегия) — 31.20,8 (0).

2. Эмильен Жаклен (Франция) +17,6 (3).

3. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия) +17,9 (2).

4. Эрик Перро (Франция) +18,3 (1).

5. Себастиан Самуэльссон (Швеция) +22,5 (4).

...

14. Кентен Фийон Майе (Франция) +1.21,9 (4).

15. Томмазо Джакомель (Италия) +1.22,0 (2).