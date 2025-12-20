Большунов отказал журналисту в интервью: к нормальным буду подходить

Трехкратный олимпийский чемпион, чемпион мира российский лыжник Александр Большунов отказал журналисту «Матч ТВ» Михаилу Гореванову в интервью.

Об этом журналист рассказал в своем Telegram-канале.

«Вы лишь бы Большунова засунуть куда-нибудь, чтобы больше рейтинги были. Ребят! До свидания. К нормальным, хорошим я буду подходить, здороваться, обнимать. Вот так», — сказал Большунов.

29 ноября Большунов столкнулся с Александром Бакуровым в полуфинале мужского спринта на первом этапе Кубка России. Уже после гонки Большунов подошел к Бакурову, который стоял к нему спиной и толчком в плечо сбил его с ног. Бакуров, поднявшись, покрутил пальцем у виска и сильно хромая покинул трассу.

Большунов принес Бакурову свои извинения, однако также обвинил соперника в симуляции травмы. Наказание Большунова за эпизод состояло в том, что он не мог выходить на старт до того, как не восстановится сам Бакуров. В итоге оба лыжника впервые появились на гонке после инцидента 7 декабря.