Губерниев назвал Большунова истеричкой

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал поведение трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова после инцидента с журналистом «Матч ТВ» на этапе Кубка России в Ижевске. Его слова приводит«ВсеПроСпорт»​

Комментатор назвал Большунова истеричкой, подчеркнув, что настоящий чемпион должен оставаться хладнокровным и уметь держать удар. Губерниев отметил нервозность спортсмена, посоветовав ему поработать с психологом, и напомнил о роли СМИ в его популярности: без журналистов, телевидения и изданий Большунов не достиг бы пьедестала.

Ранее Большунов поругался с журналистом «Матч ТВ» после классического спринта на этапе Кубка России в Ижевске, где занял четвертое место. Корреспондент Михаил Гореванов попытался взять комментарий, однако получил резкий отказ. Большунов обвинил СМИ в хайпе на его имени ради рейтингов.​

Гореванов выложил видео инцидента в Telegram и назвал его скандалом.​ Журналист объяснил, что хотел обсудить спринт, сезон и планы Большунова, отметив отсутствие его комментариев в этом сезоне.