В Госдуме прокомментировали конфликт Большунова с журналистом

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев прокомментировал конфликт трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова с журналистом «Матч ТВ» на этапе Кубка России в Ижевске. Об этом сообщает Metaratings.

Депутат отметил, что не знает нюансов ситуации, но грубо общаться с прессой не имеет право ни один спортсмен.

«Но будем честны: пресса может задавать провокационные вопросы, брать жесткие интервью, внедряться во время тренировочного процесса», — заявил Большунов.

Свищев призвал разобраться в ситуации руководство Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) и ее президента Елену Вяльбе.

«Думаю, она должна держать дело Большунова на контроле и занимается этим. Порядок, уважение и дисциплина — превыше всего», — заявил Свищев.

Ранее об инциденте высказался старший тренер сборной России Юрий Бородавко. Он призвал журналистов прекратить провоцировать Большунова.

Большунов поругался с журналистом «Матч ТВ» после классического спринта на этапе Кубка России в Ижевске, где занял четвертое место. Корреспондент Михаил Гореванов попытался взять комментарий, однако получил резкий отказ. Большунов обвинил СМИ в хайпе на его имени ради рейтингов.​