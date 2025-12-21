Крупицкая выиграла классическую «разделку» на этапе Кубка России по лыжным гонкам

Евгения Крупицкая заняла первое место в гонке с раздельным стартом классическим стилем на 15 км на четвертом этапе ФосАгро Кубка России в Ижевске. Крупицкая преодолела дистанцию за 43 минуты 44,5 секунды. Второе место у Алины Пеклецовой (+5,4). Третье место заняла Анастасия Кулешова (+51,9). Олимпийская чемпионка Вероника Степанова из‑за проблем со здоровьем сошла с гонки. Как сообщил в эфире «Матч ТВ» комментатор Александр Легков, у Степановой возникла проблема с передней частью бедра. Лыжница сошла с дистанции на отсечке 6,4 километра. Прямые трансляции соревнований в Ижевске смотрите на канале «Матч ТВ», а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

© Федерация лыжных гонок России