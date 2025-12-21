Ардашев одержал победу в классической «разделке» на этапе Кубка России по лыжным гонкам

Российский лыжник Сергей Ардашев одержал победу в гонке с раздельного старта на дистанции 20 км классическим стилем в рамках этапа Кубка России — 2025/2026 в Ижевске. Он преодолел дистанцию за 50.41,9.

© Федерация лыжных гонок России

Второе место занял Илья Семиков, отставший от победителя на 17,2 секунды. Тройку призёров замкнул Алексей Червоткин (+34,3). Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов показал пятый результат (+39,8).

Лыжные гонки. Кубок России — 2025/2026, Ижевск. Гонка с раздельного старта на 20 км, классический стиль, мужчины. Результаты:

Сергей Ардашев (Республика Татарстан) — 50.41,9.

Илья Семиков (Республика Коми) — отставание 17,2.

Алексей Червоткин (Тюменская область) +34,3.

Илья Порошкин (Республика Коми) +36,5.

Александр Большунов (Республика Татарстан) +39,8.