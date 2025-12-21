Тренер сборной России обвинил журналистов в провокациях в отношении Большунова
Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко обвинил журналистов в провокациях в отношении трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова. Об этом сообщает «Матч ТВ».
Он призвал журналистов оставить Большунова в покое.
Ранее поведение Большунова оценил норвежский журналист Ян Петтер Сальтведт. Он назвал спортсмена хулиганом.
Ранее Большунов поругался с журналистом «Матч ТВ» после классического спринта на этапе Кубка России в Ижевске, где занял четвертое место. Корреспондент Михаил Гореванов попытался взять комментарий, однако получил резкий отказ. Большунов обвинил СМИ в хайпе на его имени ради рейтингов.
