Тренер сборной России обвинил журналистов в провокациях в отношении Большунова

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко обвинил журналистов в провокациях в отношении трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Он призвал журналистов оставить Большунова в покое.

«Думаю, сам Александр постепенно адаптируется, вместе с результатами придет психологическая уверенность, и все наладится. Я бы не драматизировал эту ситуацию», — заявил Бородавко.

Ранее поведение Большунова оценил норвежский журналист Ян Петтер Сальтведт. Он назвал спортсмена хулиганом.

Ранее Большунов поругался с журналистом «Матч ТВ» после классического спринта на этапе Кубка России в Ижевске, где занял четвертое место. Корреспондент Михаил Гореванов попытался взять комментарий, однако получил резкий отказ. Большунов обвинил СМИ в хайпе на его имени ради рейтингов.​