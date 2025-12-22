Биатлонист Кристиансен минувшей весной мог уйти из Норвегии в другую сборную

Олимпийский чемпион 2022 года, трёхкратный чемпион мира (2019, 2021) Ветле Шоста Кристиансен в межсезонье обсуждал возможность смены спортивного гражданства. Из-за непопадания в состав сборной Норвегии на ЧМ-2025 он задумался о переходе в команду Швеции. Спортсмен вёл диалог об этом со шведским тренером Йоханнесом Лукасом.

— Весной мы обсуждали, можно ли перейти в сборную Швеции. С практической точки зрения возникли бы трудности из-за правил IBU по смене страны. При этом у нас действительно очень, очень хорошие отношения. На трассе мы большие соперники, но на тренировках и вечеринках — хорошие друзья.

— Это Йоханнес пытался тебя переманить?

— Да, он пытался переманить меня, а я — сам себя. У меня есть родственники в Швеции, мы рассматривали разные варианты. Но, думаю, это было бы сложно.

— Но ты это рассматривал всерьёз?

— Абсолютно. Я был в отчаянии и чувствовал, что ещё не закончил с биатлоном. Мне нужна была команда, которая готова делать на меня ставку. Думаю, Швеция была бы готова это сделать.

— А сейчас и Норвегия тоже…

— И Норвегия тоже. Они поступили правильно, — приводит слова Кристиансена Aftonbladet.