41-летняя лыжница квалифицировалась на ОИ

Олимпийская чемпионка 2010 года, двукратная чемпионка мира 41-летняя американская горнолыжница Линдси Вонн официально квалифицировалась на Олимпийские игры — 2026 в Италии. Соревнования по горнолыжному спорту пройдут на курорте Кортина-д'Ампеццо.

«Я официально прошла квалификацию на Олимпийские игры в Кортине!!! Для меня большая честь ещё раз представлять свою страну на моих пятых и последних Олимпийских играх! Когда я приняла решение вернуться в горнолыжный спорт, всегда рассчитывала на Кортину, потому что это место для меня очень, очень особенное. Хотя я не могу гарантировать никаких результатов, могу гарантировать, что буду выкладываться на полную каждый раз, когда стартую. Независимо от того, как закончатся эти Игры, я чувствую, что уже победила. Я благодарна за то, как складывается сезон, но это только начало. Увидимся в Кортине!!» — написала Вонн на личной странице в соцсетях.