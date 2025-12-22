Российский ски-альпинист принял приглашение МОК выступить на ОИ

Российский ски-альпинист Никита Филиппов принял приглашение Международного олимпийского комитета (МОК) выступить на Олимпийских играх в Италии.

© Sports.ru

Ранее Филиппов отобрался на соревнования в нейтральном статусе.

«Приглашение прислали. Вчера вечером я отправил все документы. Я рад, это официальное приглашение, которое мне пришло. Приглашение с моей стороны принято и подтверждено. Я разгоняюсь и набираю форму», – рассказал спортсмен.

Филиппову 23 года, на прошлом чемпионате мира он занял 7-е место в вертикальной гонке и 25-е – в спринте.