Российский ски-альпинист принял приглашение МОК выступить на ОИ

Российский ски-альпинист Филиппов принял приглашение МОК выступить на Олимпиаде-2026: «Я разгоняюсь и набираю форму»
Российский ски-альпинист Никита Филиппов принял приглашение Международного олимпийского комитета (МОК) выступить на Олимпийских играх в Италии.
Ранее Филиппов отобрался на соревнования в нейтральном статусе.
«Приглашение прислали. Вчера вечером я отправил все документы. Я рад, это официальное приглашение, которое мне пришло. Приглашение с моей стороны принято и подтверждено. Я разгоняюсь и набираю форму», – рассказал спортсмен.
Филиппову 23 года, на прошлом чемпионате мира он занял 7-е место в вертикальной гонке и 25-е – в спринте.
