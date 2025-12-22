На ОИ в Италии может не хватить снега

Глава Международной федерации лыжного спорта (FIS) Йохан Элиаш заявил, что организаторы Олимпийских игр 2026 года в Италии столкнулись с проблемами на трассе для проведения соревнований по фристайлу. Его слова приводит ANSA.

Элиаш отметил, что из-за слабого финансирования Игр со стороны итальянского правительства участники могут столкнуться с нехваткой снежного покрова.

«Есть проблема с производством снега, были задержки. К сожалению, правительство не выделило денег, поэтому [организаторы] с трудом сводят концы с концами, что очень жаль. Мы звоним им по три раза в день: утром, в полдень и вечером», — заключил чиновник.

