Филиппов завоевал золото на первом этапе Кубка России по ски‑альпинизму

Никита Филиппов занял первые места в вертикальной гонке и спринте на первом этапе Кубка России по альпинизму в дисциплине ски‑альпинизм.

© Соцсети

В вертикальной гонке Филиппов преодолел дистанцию с общим подъемом в 500 метров за 12 минут 49 секунд. Вторым стал Андрей Федоров (+0,46), третье место у Даниила Слушкина (+0,53).

В спринте Филиппов финишировал с результатом 2 минуты 11,26 секунды. Серебро завоевал Слушкин (+9,04 секунды), бронзу — Павел Якимов (+15,07).

Филиппов принял приглашение от Международного олимпийского комитета (МОК) выступить на Олимпийских играх 2026 года в Италии. Ранее он получил нейтральный статус, дающий право выступать на турнирах под эгидой Международной федерации ски‑альпинизма (ISMF).

Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина‑д’Ампеццо. Ски‑альпинизм в Италии будет впервые представлен на Олимпиаде. В программу войдут личные спринтерские гонки у мужчин и женщин, а также смешанная эстафета.