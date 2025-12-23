Возлюбленная Баккена отреагировала на загадочную смерть биатлониста

Возлюбленная норвежского биатлониста Зиверта Баккена Юни Арнеклейв в социальных сетях отреагировала на смерть своего молодого человека.

© Матч ТВ

Во вторник Норвежская ассоциация биатлона сообщила, что Баккен был найден мертвым в гостиничном номере в Италии. Причина смерти 27‑летнего спортсмена неизвестна.

— Спасибо тебе за всё, дорогой Зиверт, — написала Арнеклейв в социальных сетях.

Баккен — двукратный победитель юношеских Олимпийских игр. Биатлонист трижды становился чемпионом Европы, а также победителем этапа Кубка мира.

26‑летняя норвежка Арнеклейв также профессиональная биатлонистка.