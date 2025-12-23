IBU отреагировал на смерть 27-летнего норвежского биатлониста Баккена

Международный союз биатлонистов (IBU) отреагировал на смерть 27-летнего норвежского биатлониста, победителя этапов Кубка мира и трёхкратного чемпиона Европы Сиверта Гутторма Баккена.

«У нас нет слов после новостей о смерти Сиверта Гутторма Баккена. Мы соболезнуем его родными, друзьям, товарищам по команде и всем близким в это непростое время. Сиверт, нам будет тебя не хватать», — сказано в публикации пресс-службы IBU в социальных сетях.

Сиверт Гутторм Баккен был найден мёртвым в своём гостиничном номере в итальянском городе Лавазе. Об этом сообщил Союз биатлонистов Норвегии. Причина смерти в настоящее время неизвестна.