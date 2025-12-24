Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов высказался о возможном выходе художественного фильма о нем. Об этом сообщает Sport24.

По словам бывшего спортсмена, сценарий четырех серий уже готов, но в стране нет денег.

«Я буду обращаться к населению России, чтобы помогли и скинулись. Сейчас до запуска фильма про меня не хватает только денег», — заявил Тихонов.

Ранее бывший биатлонист назвал единственного спортсмена, который устраивает его в качестве депутата Госдумы. По его словам, это Вячеслав Фетисов.

Тихонов становился олимпийским чемпионом в эстафете на четырех Олимпиадах подряд: с 1968 по 1980 год. Он также является 11-кратным чемпионом мира и вице-чемпионом ОИ-1968 в индивидуальной гонке.