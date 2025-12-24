Ветле Шоста Кристиансен трогательно почтил память Сиверта Баккена
Олимпийский чемпион 2022 года, трёхкратный чемпион мира (2019, 2021) норвежский биатлонист Ветле Шоста Кристиансен отреагировал на смерть своего соотечественника Сиверта Баккена. 23 декабря Баккен внезапно скончался в возрасте 27 лет в своём номере отеля в Италии, причина смерти пока неизвестна.
«Ты вернулся!!! На вершину пьедестала, на вершину самых высоких гор Норвегии и на вершину жизни. Чем больше ты тренировался, тем шире улыбался. Ты был воплощением преданности делу. Покойся с миром», — написал Кристиансен на личной странице в социальных сетях.
Баккен — победитель этапа Кубка мира и трёхкратный чемпион Европы.