Вяльбе рассказала о сотрудничестве с биатлонистами

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила, что ее федерация активно сотрудничает с биатлонистами, несмотря на то, что эти виды спорта в чем‑то конкурируют между собой.

© Матч ТВ

Соревнования по лыжным гонкам и биатлону «ТЕХНОНИКОЛЬ Гонка Чемпионов» пройдут на рязанском стадионе «Алмаз» 3 и 4 января.