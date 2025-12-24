Вяльбе рассказала о сотрудничестве с биатлонистами

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила, что ее федерация активно сотрудничает с биатлонистами, несмотря на то, что эти виды спорта в чем‑то конкурируют между собой.
Соревнования по лыжным гонкам и биатлону «ТЕХНОНИКОЛЬ Гонка Чемпионов» пройдут на рязанском стадионе «Алмаз» 3 и 4 января.
— Надеюсь, в этом формат году будет биатлонный‑лыжный, а не лыжно‑биатлонный. Надеюсь, меня организаторы услышали и что‑то поменяли. Мы всегда говорили, что это два родственных вида спорта, как бы ни пытались нас сталкивать лбами. Многие лыжники участвуют в биатлонных соревнованиях. После прошлого года было много эмоций. Сказали, что безумно тяжелая трасса, без подъемов и спусков, отдохнуть негде. Но я сразу сказала, что формат, когда лыжники стартуют, нужно менять. Лыжники умеют красиво финишировать, и у них есть шанс отыграть разрыв. Но ребятам и девчонкам «зашло», слышали очень много положительных отзывов, — сказала Вяльбе на пресс‑конференции.